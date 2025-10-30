Уральца приговорили к 2,5 года колонии за «арсенал киллера», найденный у него дома

В доме у жителя Свердловской области обнаружили немалый арсенал оружия и взрывчатки. Суд приговорил 49-летнего мужчину к 2,5 года колонии общего режима и штрафу 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной антитеррористической комиссии.

Оружие жителя Урала. Видео © Telegram / Проект «Антитеррор Урал»

Следствием установлено, что до декабря 2024 года мужчина незаконно хранил 29 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 мм промышленного производства, порох «Сокол» массой не менее 18,66 г, порох «СФМК» массой не менее 63,65 г, а также два самодельных взрывных устройства.

«Незаконная деятельность лесничанина была пресечена в декабре 2024 года сотрудниками УФСБ России по Свердловской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Опасный арсенал изъят и приобщён к материалам уголовного дела», — сказано в публикации.

