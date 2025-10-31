Кринж в стиле диско: Мы переслушали эти 6 песен из 90-х и испытали испанский стыд Оглавление Наташа Королёва — «Палочка-выручалочка» (1992 год) Ирина Аллегрова — «Boйди в меня» (1994 год) Валерий Леонтьев — «Кончайте, девочки» (1996 год) «Президент и Амазонка» — «Жу-жу» (1997 год) «Отпетые мошенники» — «Всяко-разно» (1997 год) «Унесённые ветром» — «Какао-какао» (1998 год) В 90-е выпускали странные песни. Распад СССР пришёлся как раз на 1991-й, и в новой России стало можно сразу всё, что было запрещено до этого. Петь песни на пошлые темы, делать весь припев из одного слова, как в бразильском фанке... 6 кринжовых песен 90-х — на Life.ru. 31 октября, 16:00 Эти песни из девяностых не оставят вас равнодушными. Потому что слушать их без кринжа невозможно. Обложка © ТАСС / Олег Булдаков, Владимир Нечаев

Сейчас об этом стыдно вспоминать. Впрочем, в 2030-х, возможно, будет уже не так стыдно. Но песни, которые выпускала российская музыкальная индустрия в девяностые, отличались не только свободой тем и разнообразием. Они также отличались разной степенью кринжа. Если вы ещё не знаете, что такое кринж: термин пришёл к нам из англоязычного Интернета, он обозначает крепко спаянные воедино чувства стыда, омерзения и страха. В классическом значении. Для зумеров кринж — это просто стыд. Именно его мы и чувствуем, когда слушаем тексты следующих семи песен.

Наташа Королёва — «Палочка-выручалочка» (1992 год)

Наташа Королёва в 1990 году спела невинную песню «Жёлтые тюльпаны». В одноимённый альбом вошли хитовые «Синие лебеди», а дуэт с Игорем Николаевым «Дельфин и русалка» вообще достоин пока что несуществующего зала славы русской эстрады. Хорошо, что Королёву запомнят за нормальные песни, а не за это. «Я тебя люблю за то, что ты имеешь кое-что», — начинает Королёва. И уверенно продолжает: «Ведь у тебя есть палочка-выручалочка, / Ты взмахнёшь и скажешь «раз» и всё изменится в тот час». Ну, вы, наверное, уже догадались, о какой «палочке-выручалочке» идёт речь. В клипе используется странная хореография, где танцуют девушки-кошки с большими пушистыми хвостами. Кажется, чем-то таким вдохновлялось движение квадроберов. Песню, кстати, написал Игорь Николаев.

Ирина Аллегрова — «Boйди в меня» (1994 год)

До выхода хита международного значения, трека «Императрица», оставалось три года. Ирина Аллегрова уже в 1994 году заинтересовалась российской имперской эстетикой. Дворянские усадьбы, музеи, нежные экскурсоводы астенического телосложения... Всё это появляется на одной пластинке со знаменитой «Угонщицей». В отличие от «Угнала тебя, угнала...», трека, не содержащего ни малейшей отсылки на половые отношения 18+, песня «Войди в меня» — это карнавал бурной женской сексуальности. «Всего лишь люди мы — мы все грешны. / И вот теперь, при свете белой луны...», — как вы думаете, что будет? Сейчас расскажем: «Войди в меня, / Войди в мои сны, / Войди в мои сны, / Они так влажны». Интересно, сколько лет нужно практиковать воздержание, чтобы написать такое? Кстати, клип заслуживает отдельного описания: начинается всё невинно, как раз с экскурсии в дворянскую усадьбу. А потом — сплошная эротика. Аллегрова за этой эротикой наблюдает.

Валерий Леонтьев — «Кончайте, девочки» (1996 год)

«Однажды в море развалился мой баркас, / Меня у острова весёлых женщин кто-то спас, кто-то спас. / Меня кладут они на жареный песок и в рот хотят / Налить мне ананасный сок», — так начинается легендарная песня Валерия Леонтьева. Это прямая отсылка на приключения Одиссея, древнегреческого героя! Но, конечно, с флёром девяностых. Леонтьев в кожаных трусиках, высоких сапогах и сетчатой маечке напевает бодрый припев: «Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить! / Кончайте, девочки, кончайте меня будить...» Если вырезать фразы из контекста, обладая определённой степенью моральной испорченности, будет очень интересно. А Валерий Леонтьев, кажется, просто счастлив петь эту песню, даже по голосу заметно.

«Президент и Амазонка» — «Жу-жу» (1997 год)

«Президент и Амазонка» — это легенда русской рейв-сцены. Вы догадываетесь, кто и в каком состоянии ходил тогда на рейвы? Мы догадываемся. Публика была разношёрстная, весёлая и относительно непритязательная. Поэтому «зацепить» её можно было вот этим вот: «Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу, / Жу-жу-жу-жу-жу!!! / Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу, / Жу-жу-жу-жу-жу!!!» Это весь припев. Больше в припеве текста нет. Вообще. Зато в куплетах раскрывается типичная история богемной молодёжи среднего класса: девушка трудится как пчёлка, чтобы принести покушать парню, что выступает в роли трутня и ничего не делает. Кстати, в 2002-м группа «Девочки» выпустила напрямую отсылающий к этой песне альбом «Не надо «жу-жу», где представила целое собрание таких же нелепых песен.

«Отпетые мошенники» — «Всяко-разно» (1997 год)

«Всякое» и «разное» — это, кажется, пунктик группы «Отпетые мошенники». Их альбом 2005 года так и назывался — «Всякие песни о разном». Типа пародия на «Старые песни о главном». Итак, песня «Всяко-разно» — это бодрый хаус в духе той эпохи. Зато текст производит впечатление, будто его сочинил ребёнок, пересмотревший рекламы по телевизору. Например: «И подруга моя фору даст любой красотке, / Её чувства крепки как настоящие колготки». Хотя тут, на самом деле, они отдают честь челночникам, спасшим экономику страны в начале девяностых. Зато «толстый-толстый слой шоколада», «свежее дыханье облегчает пониманье» и «два в одном» — прямые отсылки на рекламные слоганы. Поэтому ребята и выстрелили, выпустив альбом чартовых хитов уже в нулевые.

«Унесённые ветром» — «Какао-какао» (1998 год)

«Какао, какао ко-ко-ко-ко, / Какао, какао ко-ко-ко-ко», — это весь припев. Восемь раз повторяется данная фраза. При этом в первом «какао» ударение падает правильно, на второй слог. Во втором «какао» ударение переместили на третий, последний слог. Ух, как же, наверное, серьёзных людей бесила эта песня. Особенно вот эта часть: «Ко-ко-ко-ко». Там, в клипе, ещё и темнокожий мужчина засветился, причём с белокожей женщиной, это для 90-х вообще скандал. А по сути — простой, невинный трек о том, как девушка готовит любимому какао. Иронично, что в ЮАР продюсеры одного из местных жанров используют точно такой же приём с переменой ударения на припевах. Только у них там: «Commando, commando».

Сколько же в песнях девяностых было странных, если не сказать «стрёмных», моментов. Время было суровое, по улицам ездили «Гелендвагены», наполненные большими, шкафообразными молодыми людьми, которые обожали шансон и перестрелки. Музыка соответствовала. В СССР за такое бы выгнали из комсомола. Кстати, на Life.ru есть текст про ВЛКСМ.

