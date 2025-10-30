Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 14:43

Жительницу Севастополя приговорили к 13 годам за госизмену

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Суд в Севастополе приговорил местную жительницу к 13 годам и 3 месяцам лишения свободы за государственную измену и вандализм по мотивам политической ненависти. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, женщина сотрудничала с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины, администратором телеграм-канала, действующего против безопасности России. С апреля по ноябрь 2023 года она собирала данные о дислокации российских войск, перемещениях боевых кораблей и авиации, передавая их через чат-бот. Эти сведения могли использоваться для нанесения ударов по объектам в Севастополе.

Кроме того, она оставляла антироссийские надписи на скамейках и элементах благоустройства в парке имени Анны Ахматовой.

Появилось видео задержания агента Киева, готовившего теракт против сотрудника МВД в Крыму
Появилось видео задержания агента Киева, готовившего теракт против сотрудника МВД в Крыму

«Суд назначил виновной наказание в виде 13 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — сообщили в прокуратуре.

После начала специальной военной операции в Крыму и Севастополе участились случаи возбуждения дел о государственной измене и шпионаже в пользу Украины. Российские спецслужбы регулярно сообщают о задержаниях граждан, передававших военные данные через анонимные каналы и боты, используемые украинскими структурами для разведывательной деятельности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

В Крыму мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей за песни на украинском языке
В Крыму мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей за песни на украинском языке
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Криминал
  • Севастополь
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar