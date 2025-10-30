Жительницу Севастополя приговорили к 13 годам за госизмену

Суд в Севастополе приговорил местную жительницу к 13 годам и 3 месяцам лишения свободы за государственную измену и вандализм по мотивам политической ненависти. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, женщина сотрудничала с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины, администратором телеграм-канала, действующего против безопасности России. С апреля по ноябрь 2023 года она собирала данные о дислокации российских войск, перемещениях боевых кораблей и авиации, передавая их через чат-бот. Эти сведения могли использоваться для нанесения ударов по объектам в Севастополе.

Кроме того, она оставляла антироссийские надписи на скамейках и элементах благоустройства в парке имени Анны Ахматовой.

«Суд назначил виновной наказание в виде 13 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — сообщили в прокуратуре.

После начала специальной военной операции в Крыму и Севастополе участились случаи возбуждения дел о государственной измене и шпионаже в пользу Украины. Российские спецслужбы регулярно сообщают о задержаниях граждан, передававших военные данные через анонимные каналы и боты, используемые украинскими структурами для разведывательной деятельности.