В Киеве приспустили главный флаг Украины: что произошло

Главный флаг Украины в Киеве был временно приспущен в связи с неблагоприятными погодными условиями и сильным ветром. Об этом проинформировала городская государственная администрация.

«В столице из-за прогнозируемой непогоды 30 октября временно приспустили главный флаг Украины», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам синоптиков, в украинской столице ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду. Флаг будет находиться в приспущенном состоянии до конца суток 31 октября.

