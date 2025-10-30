Россия и США
30 октября, 15:08

В Киеве приспустили главный флаг Украины: что произошло

В Киеве приспустили главный флаг Украины из-за непогоды и сильного ветра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Главный флаг Украины в Киеве был временно приспущен в связи с неблагоприятными погодными условиями и сильным ветром. Об этом проинформировала городская государственная администрация.

«В столице из-за прогнозируемой непогоды 30 октября временно приспустили главный флаг Украины», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам синоптиков, в украинской столице ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду. Флаг будет находиться в приспущенном состоянии до конца суток 31 октября.

Ранее сообщалось, что в одном из городов Винницкой области Украины временно отключено водоснабжение и отопление. В настоящее время профильные службы работают над запуском альтернативной системы теплоснабжения. Для минимизации неудобств жителей в период ремонтных работ, специалисты также организуют подвоз технической воды и подключают междомовые колонки.

