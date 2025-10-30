Дмитриев рассказал, кому оказалось не смешно от запрета ввоза унитазов в Россию

Россияне с юмором восприняли запрет Евросоюза на ввоз унитазов, биде и раковин, а вот производителям так не показалось. На это обратил внимание спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«ЕС, очевидно, считает, что в будущем потребуется больше сантехники, и запрещает её экспорт в Россию. Сантехнические компании ЕС терпят убытки, чиновники ЕС радуются. Ассоциация итальянских предпринимателей отмечает: “Хотя для россиян это забавно — запрет на использование сантехники смешон, но для нас это не смешно”», — написал Дмитриев в X.

Запрет на поставки сантехнических изделий, включая унитазы, биде и раковины, был включён в 19-й пакет санкций ЕС, вступивший в силу 24 октября. При этом Брюссель не представил конкретного объяснения, зачем этот пункт был добавлен в санкционный перечень.