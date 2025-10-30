Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 15:00

Дмитриев рассказал, кому оказалось не смешно от запрета ввоза унитазов в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ ID1974

Россияне с юмором восприняли запрет Евросоюза на ввоз унитазов, биде и раковин, а вот производителям так не показалось. На это обратил внимание спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«ЕС, очевидно, считает, что в будущем потребуется больше сантехники, и запрещает её экспорт в Россию. Сантехнические компании ЕС терпят убытки, чиновники ЕС радуются. Ассоциация итальянских предпринимателей отмечает: “Хотя для россиян это забавно — запрет на использование сантехники смешон, но для нас это не смешно”», — написал Дмитриев в X.

Путин пошутил о включении унитазов в список санкций: Это дорого им обойдётся!
Путин пошутил о включении унитазов в список санкций: Это дорого им обойдётся!

Запрет на поставки сантехнических изделий, включая унитазы, биде и раковины, был включён в 19-й пакет санкций ЕС, вступивший в силу 24 октября. При этом Брюссель не представил конкретного объяснения, зачем этот пункт был добавлен в санкционный перечень.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Санкции против России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar