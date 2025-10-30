ГД рассмотрит поправки к закону о локализации для самозанятых таксистов

В России следует определить ежегодную квоту в 25% для самозанятых таксистов, которые ездят на автомобилях, не соответствующих требованиям закона о локализации. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в Госдуме. Авторы инициативы — ряд депутатов во главе с зампредседателя думского комитета по защите конкуренции Антоном Геттой.

«Предлагается предусмотреть до 1 января 2033 года ежегодную квоту в размере 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси, для физических лиц, которые не соответствуют требованиям закона о локализации автомобилей в такси, если транспортное средство принадлежит им на праве собственности в течение как минимум шести месяцев», — сказано в пояснительной записке.

Поправки коснутся закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Как пояснили авторы идеи, не все водители смогут быстро поменять авто для работы в такси, а значит может сократиться число машин для пассажирских перевозок. Как итог — такие водители уйдут из легального сегмента рынка. Для сбалансированного перехода к требованиям локализации законопроектом предлагается установить квоту для тех таксистов, чьи машины не будут соответствовать новым требованиям.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ представило первый список автомобилей, разрешённых для использования в такси в соответствии с новым законом о локализации. В перечень вошло более 20 моделей от шести российских производителей, включая марки Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Новые нормы начнут действовать с 1 марта 2026 года.