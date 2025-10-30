Доктор Мясников предупредил о смертельно опасном вирусе, который обошёл грипп и CoViD-19
Александр Мясников. Обложка © Telegram / ДОКТОР МЯСНИКОВ
Респираторно-синцитиальный вирус представляет серьёзную угрозу для лёгких и часто приводит к госпитализации пациентов, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
«Это третья причина госпитализации по причине воспаления лёгких и воспаления нижних дыхательных путей после гриппа и короновируса. Но она течёт тяжелее, она более опасна. Она опаснее и короновируса, и опаснее, чем грипп», — отметил Мясников.
Он уточнил, что показатель смертности от этого заболевания достигает 7-10%, а пациенты с таким диагнозом чаще попадают в реанимационные отделения. Для профилактики заражения врач рекомендовал регулярное мытьё рук и использование защитных масок, поскольку вирус сохраняет активность на поверхностях несколько часов.
Ранее Мясников рассказал о профессиональной привычке, сформировавшейся у него во время стажировки в американской клинике. По его словам, ежедневная необходимость брать анализы крови у множества пациентов привела к формированию устойчивого навыка визуальной оценки доступных вен. Врач отметил, что такие автоматизированные профессиональные реакции часто сохраняются у медиков на протяжении всей жизни.
