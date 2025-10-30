Рыбий «роддом» на 1000 мест обнаружили на дне моря Уэдделла

Международная группа исследователей обнаружила в удалённом районе моря Уэдделла гигантскую колонию рыбьих гнёзд, расположенных в строгом геометрическом порядке. Об этом сообщается в научной публикации журнала Frontiers in Marine Science.

Открытие стало возможным после того, как отколовшийся в 2017 году айсберг A-68 освободил ранее недоступные участки морского дна, скрытые под двухсотметровым ледяным покровом. Во время экспедиции 2019 года подводный аппарат зафиксировал более тысячи идеально круглых углублений, очищенных от донных отложений.

«То, что мы увидели, оказалось не хаотичным нагромождением, а чётко выстроенным поселением — настоящим рыбьим «городом», — рассказали участники экспедиции.

Исследователи установили, что создателями этой уникальной структуры являются рыбы вида Lindbergichthys nudifrons, обитающие в антарктических водах. Каждое гнездо охраняла взрослая особь, защищавшая кладку от потенциальных хищников. Учёные предполагают, что такая пространственная организация представляет собой форму коллективной защиты, где гнёзда располагались как поодиночке, так и образовывали дуги и плотные скопления.

Ранее Life.ru сообщал об исследовании итальянских учёных, доказавших, что домашние собаки способны распознавать человеческий страх по запаху пота и менять своё поведение. В эксперименте животные, чувствуя образцы испуганных людей, демонстрировали учащённое сердцебиение, тревожность и чаще искали защиты у хозяев, что объясняется их способностью улавливать химические изменения стресса через 220 миллионов обонятельных рецепторов и вомероназальный орган.