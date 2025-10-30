В Москве стартовало народное голосование премии «Голос героев»

В Москве стартовало народное голосование IV Всероссийской премии «Голос героев». В Национальном центре «Россия» состоялась пресс-конференция, посвященная данному событию. Проект, организованный АНО «Подвиги» при поддержке ПФКИ, отмечает людей за смелые поступки, общественную активность и верность традиционным ценностям.

Денис Шапкарин. Видео © Life.ru

В 2025 году премия объединит героев со всей страны в 31 номинации — от «Героев науки» и «Героев медицины» до «Героев блогинга» и «Героев семьи». Дали старт голосованию основатель проекта «Подвиги» Денис Шапкарин, директор по маркетингу и контенту соцсети «Одноклассники» Борис Мокроусов и параспортсмен, блогер Рустам Набиев, который поделился с молодёжью своим напутствием.

«Сейчас у нас 11 тысяч историй на карте героев, шесть детских книг, два с половиной миллиона подписчика в социальных сетях. Это 12 лет нашей ежедневной кропотливой работы», — сказал Шапкарин.

«Голос героев» — это всероссийская народная премия, её цель — признание и поддержка достойных граждан, деятельность которых направлена на помощь людям и улучшение качества жизни в стране. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

