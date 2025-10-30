Сотни литовских фур застряли в Белоруссии после закрытия границ

После закрытия Литвой границы с Белоруссией несколько сотен литовских большегрузов не могут вернуться на родину, это создало дорожный коллапс на приграничных территориях. Об этом сообщил генеральный секретарь Национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Нарунас Раулинайтис, её слова передаёт LRT.

Ряд перевозчиков пробовали объехать закрытый участок через Латвию и Польшу, но это привело к заторам и в этой части границы. При этом некоторые водители рассказали журналистам, что уже прошли оформление у белорусских служб, поэтому они всё же ждут разрешения от Литвы на въезд, хотя бы в качестве исключения. Linava обратилась к литовским властям с просьбой урегулировать ситуацию.

Напомним, правительство Литвы приняло решение о полном закрытии границы с Белоруссией на срок в один месяц. По данным властей, с белорусской территории исходят «определённые угрозы», требующие незамедлительного реагирования. Границы будут закрыты до 30 ноября. Возможно, поводом к таким мерам стали метеозонды, залетавшие в Литву из Белоруссии, хотя Минск считает обвинения безосновательными.