Финский политик: Блокада Калининграда будет объявлением войны России

Ограничение транзита в Калининградскую область со стороны Литвы может стать объявлением войны России. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Глава МИД Литвы Кястутис призвал закрыть транзит в Калининград. Это очень опасный ход для такой мелкой страны. Если он хочет открыть новый фронт на Прибалтике, то это будет подходящим решением», — написал Мема в соцсети X.

По его словам, маловероятно, что Евросоюз позволит Вильнюсу пойти на такой шаг, поскольку это приведет к прямому конфликту с Москвой.

Ранее власти Литвы заявили, что могут закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград из-за «участившихся случаев пролета метеозондов». В Вильнюсе утверждают, что воздушные шары используются для контрабанды сигарет и угрожают безопасности гражданской авиации.

Калининградская область и Прибалтика: контекст

Вопрос транзита в Калининградскую область уже не впервые вызывает международное напряжение. В 2022 году Вильнюс частично ограничивал железнодорожные поставки российских товаров, ссылаясь на санкции Евросоюза. Тогда Москва назвала эти действия «блокадой региона» и пригрозила ответными мерами.

Калининградская область — эксклав России, отделённый от основной территории странами ЕС. Все сухопутные маршруты в регион проходят через Литву и Белоруссию. Поэтому любые попытки ограничить транзит Москва традиционно воспринимает как прямое нарушение своих прав и угрозу безопасности.

На фоне конфронтации между Россией и Западом тема транспортных коридоров в Прибалтике снова обострилась. Литва и Польша ужесточают контроль на границах, а в Брюсселе обсуждают новые санкции и меры безопасности на фоне событий в Украине.