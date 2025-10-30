Российские военные с Дальнего Востока нанесли точный удар фугасными авиабомбами (ФАБ) по гарнизону украинских войск в Даниловке Харьковской области. Кадры атаки показали в соцсети авторы проекта «Воин DV».

Удар ВС РФ по гарнизону ВСУ. Видео © Воин DV

Удар был нанесён бойцами 11-й гвардейской армии. Российский дрон-разведчик зафиксировал точность попадания по цели. После прилёта в украинском гарнизоне начался пожар. Киев не стал официально признавать уничтожение своего военного объекта.

Ранее сообщалось, что российские войска сжимают кольцо вокруг ВСУ в Димитрове. По данным Минобороны РФ, подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко расширили зону контроля в северной и юго-восточной частях города.