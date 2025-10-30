Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 17:37

Российский дрон заснял удары российских авиабомб по гарнизону ВСУ под Харьковом

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные с Дальнего Востока нанесли точный удар фугасными авиабомбами (ФАБ) по гарнизону украинских войск в Даниловке Харьковской области. Кадры атаки показали в соцсети авторы проекта «Воин DV».

Удар ВС РФ по гарнизону ВСУ. Видео © Воин DV

Удар был нанесён бойцами 11-й гвардейской армии. Российский дрон-разведчик зафиксировал точность попадания по цели. После прилёта в украинском гарнизоне начался пожар. Киев не стал официально признавать уничтожение своего военного объекта.

Путин отдал Минобороны приказ открыть «‎зелёный коридор» в Покровске, теперь дело за ВСУ
Путин отдал Минобороны приказ открыть «‎зелёный коридор» в Покровске, теперь дело за ВСУ

Ранее сообщалось, что российские войска сжимают кольцо вокруг ВСУ в Димитрове. По данным Минобороны РФ, подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко расширили зону контроля в северной и юго-восточной частях города.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar