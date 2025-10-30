200 тысяч иудеев вышли протестовать против призыва в армию в Иерусалиме

Десятки тысяч ультраортодоксальных иудеев провели в Иерусалиме масштабную акцию протеста против планов по введению обязательной воинской повинности для религиозных слоёв населения. По информации портала Ynet, в демонстрации приняли участие около 200 тысяч человек.

Акция под названием «Марш миллионов» парализовала транспортное сообщение столицы, поскольку протестующие перекрыли ключевое шоссе и железнодорожные пути. Для участия в митинге верующие съехались со всей страны, многие шли пешком по автомагистрали номер 1.

Израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщала о столкновениях демонстрантов с силовиками, представителями прессы и прохожими. В ходе беспорядков демонстранты массово взбирались на крыши зданий, включая недостроенную высотку и строительный кран, что привело к трагической гибели 15-летнего активиста, сорвавшегося с высоты. В настоящее время акция завершена, транспортное сообщение постепенно восстанавливается, а организаторы призывают участников расходиться

