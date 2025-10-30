Новую секцию «Выбор Программного директора» представят на фестивале «Зимний»

В Москве с 1 по 7 декабря 2025 года представят новую секцию — «Выбор Программного директора», где отборщики ведущих российских фестивалей презентуют по одному фильму, к которому хотели бы привлечь особое внимание зрителей.

«В этом году в программе фестиваля «Зимний» появится новая секция — «Выбор Программного директора». Это особый формат закрытия российского фестивального киносезона, этакий Фестиваль Фестивалей: мы пригласили Программных директоров четырёх крупных российских фестивалей — «Окно в Европу», «Дух огня», «Новое движение» и «Короче», — отмечает программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая.

Генеральный продюсер фестиваля Максим Королёв напомнил, что фестиваль продвигает авторов, создаёт пространство, где режиссёры могут расти, снимать и идти вперёд. Миссия мероприятия, по его словам, — стать той площадкой, где фестивали смогут рассказать о себе широкой аудитории, поделиться своими открытиями и опытом. В рамках программы пройдёт круглый стол, где соберутся режиссёры и продюсеры, а также все причастные к киноиндустрии, чтобы обсудить актуальные тенденции, обменяться опытом и рассказать об особенностях своих фестивалей.

В секции «Выбор Программного директора» зрители увидят фильмы: «Взрослый сын» Ивана Шкундова — выбор программного директора фестиваля короткометражного и дебютного кино Ситоры Алиевой; «Жемчуг» Тины Баркалая — выбор программного директора фестиваля российского кино «Окно в Европу» Андрея Апостолова; «Неподвижные звезды» Ивана Курбакова — выбор программного директора фестиваля молодого кино «Новое движение» Вадима Рутковского и «Северная станция» Сергея Овечко — выбор программного директора Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» Петра Шепотинника.

Зрители фестиваля «Зимний» смогут увидеть эти картины на большом экране, прочувствовать их атмосферу и сформировать собственное впечатление — показы пройдут с 1 по 7 декабря в кинотеатре «Художественный». В рамках внеконкурсной программы будет показан цикл фильмов к 80-летию великого мастера Московской школы авторского кино Никиты Михалкова. Показ пройдёт в легендарном кинотеатре Москвы «Иллюзионе» с 1 по 3 декабря. В программу вошли курсовая работа режиссера «И эти губы, и глаза зелёные» (1967), его дипломная работа «Спокойный день в конце войны» (1970), а также картина «Раба любви» (1975), отмечающая в этом году 50-летие, «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1979).

Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» проводится с целью повышения престижа отечественного кинематографа, продвижения авторского кино, подведения итогов киносезона и содействия развитию системы кинодистрибьюции в России. Учредителями, как и в предыдущие годы, выступят «Кинокомпания Альянс» и Российский Фонд Культуры. Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

