Эвакуационная группа объединения «Центр» при поддержке Народного фронта продемонстрировала работу по спасению раненых бойцов на Покровском направлении. Видеоматериалы с операции имеются в распоряжении Life.ru.

Эвакуация раненого военнослужащего на Покровском направлении. Видео © Народный фронт / Предоставлено Life.ru

При появлении угрозы с воздуха и получении сигнала о необходимости эвакуации счёт идёт на секунды. Эвакуаторам требуется максимально быстро достичь места происшествия, погрузить пострадавших и организовать их вывоз — в данном случае вся операция заняла 2,5 минуты — экипаж на багги доехал до пострадавшего товарища, погрузил его в машину и уехал.

Для повышения эффективности такой работы бойцам необходим высокопроходимый транспорт. В Народном фронте сообщили о планах поставить именно такую технику ВС РФ в ближайшее время.

Ранее Life.ru показывал работу военнослужащих 164-й отдельной мотострелковой бригады, которые под вражеским огнём и при постоянной угрозе со стороны дронов эвакуировали раненого бойца на Луганском направлении. Операция проводилась при огневой поддержке российского вертолёта, прикрывавшего группу на всём маршруте, при этом бойцы успевали оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь. Подразделение, недавно получившее гуманитарную помощь от Народного фронта, включая детектор «Булат», медикаменты и два автомобиля, продолжает выполнять боевые задачи в сложных условиях.