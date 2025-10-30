Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 19:26

Призывавший к военному перевороту на Украине Скрипка «сдал назад» и заявил, что его неправильно поняли

Обложка © ТАСС / Антон Белицкий

Обложка © ТАСС / Антон Белицкий

Украинский музыкант Олег Скрипка отказался от своих высказываний о приходе к власти в Киеве военных, заявив об искажении его позиции. Опровержение своих же слов он опубликовал спустя восемь дней после скандального интервью телеканалу «Апостроф».

«В последние дни в инфопространстве разворачивается одна из них — распространяется искажённая информация, будто я призываю к военному перевороту. Это, конечно, откровенный бред», — написал он в соцсетях.

Музыкант утверждает, что стал жертвой целенаправленной информационной атаки, хотя ранее действительно высказывался за допуск к политике военных, прошедших боевые действия. Подобные заявления могут подпадать под уголовную статью о призывах к насильственному изменению конституционного строя.

Украинский музыкант обвинил "руку Кремля" в отмене своих концертов в Европе
Украинский музыкант обвинил "руку Кремля" в отмене своих концертов в Европе

Напомним, он высказался о необходимости передачи власти на Украине военным, прошедшим боевые действия, фактически поддержав идею военного переворота. Музыкант пояснил, что допуск к политике должен быть ограничен только такими специалистами, но при этом подчеркнул необходимость их тщательной проверки за пределами медийного образа во избежание прихода к власти новых популистов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar