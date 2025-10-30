Прохор Шаляпин сделал Life.ru шокирующее признание: Счастье — не в деньгах!

Певец Прохор Шаляпин сделал шокирующее заявление, что счастье далеко не в деньгах. Вместе с тем он признал, что жизнь без денег невозможно считать богатой, основываясь на собственном опыте проживания в нищете.

«Развивайте духовный мир! [Улыбается, а затем отвечает серьёзнее] Нет, богато без денег невозможно жить. Я сам жил в нищете, друзья», — сказал артист журналистам, в том числе корреспонденту Life.ru.

Он добавил, что не может однозначно связать понятия счастья и финансового благополучия, допуская возможность быть счастливым даже при ограниченных средствах. При этом артист отметил, что человеку всегда будет недостаточно тех ресурсов, которыми он располагает, независимо от их объёма.

Ранее Life.ru сообщал, что певец Прохор Шаляпин приобрёл автомобиль китайской марки Lixiang за девять миллионов рублей, пояснив, что машина нужна ему для редких поездок из-за отсутствия энтузиазма к вождению. Артист отметил, что изначально рассматривал более дорогую модель, но её стоимость оказалась сопоставима с ценой квартиры в престижном районе «Патриарших», что сделало покупку для него невозможной.