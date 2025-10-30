Посылка с «опасным содержимым» взорвалась на таможне «Укрпочты», есть пострадавшие

Мощный взрыв произошёл на посту «Укрпочты» Киевской таможни во время проведения таможенного контроля почтового отправления. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

«Благодаря принятым мерам также удалось выявить и изъять ещё одну посылку с запрещённым и опасным содержанием. Система контроля сработала, но, к сожалению, пятеро сотрудников получили ранения. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — рассказал гендиректор Игорь Смелянский.

Ранее в городе Хмельницком произошёл взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Тернопольской, в результате чего были разрушены три верхних этажа здания. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, включая следственно-оперативную группу. Точное количество пострадавших и возможных жертв на данный момент остается неуточнённым, проводится расследование обстоятельств инцидента.