Международные резервы России за неделю сократились на 11,2 млрд долларов

Международные резервы России составили $731,2 млрд, снизившись за неделю на $11,2 млрд. Об этом сообщает Банк России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 24 октября 2025 года составили $731,2 млрд», — указано в публикации.

Отрицательная переоценка стала главной причиной снижения. Например, 17 октября международные резервы достигали 742,4 миллиарда долларов, обновив рекордный уровень.

Стоит отметить, что ранее международные резервы России достигли исторического максимума в период с 10 по 17 октября. Они увеличились на 1,8%. В тот момент резервы составили 742,4 миллиарда долларов США, повысившись за неделю на 12,9 миллиарда.