Дрон ВСУ атаковал территорию «Мираторга» в Брянской области, есть раненый

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своём телеграм-канале о нападении украинских вооружённых сил (ВСУ) на предприятие в селе Хоромное Климовского района. Атаку совершили дроны-камикадзе. В результате инцидента был ранен сотрудник.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе территорию АПХ «Мираторг». К сожалению, сотрудник предприятия получил травмы и контузию», — сообщил губернатор. Он добавил, что пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее поступали сведения о том, что вооружённые силы Украины произвели новые артиллерийские удары по Шебекинскому и Грайворонскому районам. Эти обстрелы привели к гибели одного мирного жителя, а также к получению ранений различной степени тяжести шестью другими гражданскими лицами.