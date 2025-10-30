Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 18:56

Бьянка вслед за Сидни Суини вышла на дорожку в откровенном платье и сверкнула прелестями

Бьянка. Обложка © Life.ru

Бьянка. Обложка © Life.ru

Певица Бьянка решила впечатлить поклонников по примеру американской актрисы Сидни Суини и появилась на премии «Жара Media Awards» в прозрачном платье. Кадры с мероприятия предоставил корреспондент Life.ru.

Звезда предстала перед прессой практически неглиже, прикрыв грудь специальными накладками.

40-летняя певица Бьянка заявила, что её сердце занято, но она свободна
40-летняя певица Бьянка заявила, что её сердце занято, но она свободна

Ранее Life.ru сообщал, что Сидни Суини пришла на церемонию в просвечивающем платье, почти не скрывающем её фигуру. Актриса известная по сериалу «Эйфория», с юмором отреагировала на слухи о своём участии в новом фильме о Джеймсе Бонде, заявив на церемонии Variety Power of Woman, что даже не знакома со сценарием и готова сыграть самого Агента 007. Подчеркнув свою любовь к франшизе, звезда оставила интригу относительно возможного появления в картине, отметив, что решение будет зависеть от предлагаемого сценария.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • бьянка
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar