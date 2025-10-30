Пушилин постановил ликвидировать Министерство обороны ДНР за полгода

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о полной ликвидации Министерства обороны ДНР. Об этом сообщается на официальном интернет-портале руководства республики.

«Постановляю: ликвидировать (упразднить. — Прим. Life.ru) Министерство обороны Донецкой Народной Республики... утвердить состав ликвидационной комиссии», — приводится текст указа в официальном сообщении.

Процедура упразднения ведомства должна быть завершена в течение шести месяцев с момента публикации указа, при этом главе республики будет представлен ликвидационный баланс и обеспечено финансирование соответствующих расходов.

Ранее сообщалось, что подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск «Центр» продолжают наступательные действия в районе населённого пункта Димитров (Мирноград) Донецкой Народной Республики. Штурмовые отряды расширили зону контроля в восточной части населённого пункта и проводят зачистку территории шахты 5/6 от разрозненных групп ВСУ.