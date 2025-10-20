Сектор Газа
20 октября, 08:07

Пушилин рассказал о тяжёлых боях в Красноармейске

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В Красноармейске (Донецкая Народная Республика) продолжаются тяжелые бои, однако подразделения российских войск сохраняют наступательный темп и продвигаются вдоль линии железнодорожного узла. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Достаточно тяжелые бои развернулись в самом Красноармейске, но, тем не менее, наши подразделения продолжают продвижение», — отметил он.

По словам Пушилина, российские войска постепенно расширяют зону контроля, несмотря на серьёзное сопротивление со стороны украинских сил и активное применение артиллерии.

Красноармейск (украинское название — Покровск) — один из ключевых транспортных узлов на западном направлении Донецкой Народной Республики. Город расположен примерно в 50 километрах к северо-западу от Донецка и имеет важное стратегическое значение благодаря крупной железнодорожной станции, через которую проходят пути на Днепропетровскую и Харьковскую области.

Контроль над Красноармейском обеспечивает логистическое преимущество — позволяет перерезать линии снабжения украинских войск, действующих в районах Константиновки, Селидово и Курахово, а также создаёт условия для выхода российских сил к Славянско-Краматорской агломерации.

До 2016 года город официально назывался Красноармейск, затем украинские власти переименовали его в Покровск в рамках кампании по «декоммунизации». До начала конфликта в Донбассе здесь проживало около 60 тысяч человек, основой экономики были угледобыча и железнодорожный транспорт.

