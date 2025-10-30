Угрозу атаки беспилотников объявили в Мордовии и Ивановской области

В Ивановской области и Мордовии власти объявили об опасности атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства и в региональном МЧС.

«Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие», — говорится в публикации.

Спецслужбы продолжают отслеживать ситуацию в этих регионах. Режим беспилотной опасности ввели и на территории Мордовии. МЧС России призвало граждан быть внимательными и соблюдать меры безопасности.

Стоит напомнить, что в этот же вечер об угрозе атаки беспилотников также сообщили в Воронежской области. Системы оповещения сработали в Лискинском и Острогожском районах.