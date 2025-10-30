Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 октября, 19:05

Белоусов прибыл в Алма-Ату на совет министров обороны стран СНГ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Алма-Ату для участия в заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

В Казахстане Белоусов проведёт встречи с коллегами из стран Содружества, где будут обсуждаться вопросы многостороннего военного сотрудничества. Основной темой заседания станет укрепление национальных вооружённых сил и поддержка региональной стабильности в рамках формата СНГ.

Ранее Life.ru писал, что министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече в Москве с сирийским коллегой дивизионным генералом Махрафом Абу Касрой подчеркнул продуктивный характер двустороннего военного сотрудничества. Российский министр также отметил, что недавняя встреча лидеров двух стран «придала дополнительный импульс всестороннему развитию отношений».

Анастасия Никонорова
