Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Алма-Ату для участия в заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

В Казахстане Белоусов проведёт встречи с коллегами из стран Содружества, где будут обсуждаться вопросы многостороннего военного сотрудничества. Основной темой заседания станет укрепление национальных вооружённых сил и поддержка региональной стабильности в рамках формата СНГ.

Ранее Life.ru писал, что министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече в Москве с сирийским коллегой дивизионным генералом Махрафом Абу Касрой подчеркнул продуктивный характер двустороннего военного сотрудничества. Российский министр также отметил, что недавняя встреча лидеров двух стран «придала дополнительный импульс всестороннему развитию отношений».