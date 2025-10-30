Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 19:32

Выпускники Мастерской новых медиа стали вице-губернаторами в двух регионах РФ

Александр Руденко. Обложка © Предоставлено Life.ru

Александр Руденко. Обложка © Предоставлено Life.ru

Два выпускника программы Мастерская новых медиа, созданной АНО «Диалог» и Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», заняли должности заместителей губернаторов. Виктория Лукашова стала вице-губернатором Курской области, а Александр Руденко — в Краснодарском крае.

В России сформировалась эффективная система подготовки кадров для разных отраслей.

«Участники программ Президентской платформы, доступных для всех жителей страны, регулярно занимают позиции в бизнесе и государственных организациях», сообщили в пресс-службе новых медиа.

Александр Руденко прошёл путь от репортёра ГТРК «Кубань» до генерального директора крупнейшего медиахолдинга региона — «Кубань 24». В прошлом году он подал заявку на участие в первой российской программе для руководителей СМИ — Высшей школе новых медиа. Спустя полгода после завершения обучения, 28 октября, Руденко назначили вице-губернатором Кубани по социальным вопросам. Он будет отвечать за здравоохранение, образование, культуру и социальную политику региона.

Виктория Лукашова. Фото © Предоставлено Life.ru

Виктория Лукашова. Фото © Предоставлено Life.ru

Виктория Лукашова свыше 20 лет работала в журналистике, включая федеральные каналы, и создавала собственные проекты в блогосфере. В 2021 году она первой прошла обучение на программе «Мастерская новых медиа». После этого Лукашова разработала совместные информационные кампании с сообществом Мастерской.

Участник программы «Время героев» Серов назначен советником замгендиректора «Роскосмоса»
Участник программы «Время героев» Серов назначен советником замгендиректора «Роскосмоса»

Life.ru сообщал, что ранее в Москве стартовал международный форум «Диалог о фейках 3.0», который в этом году проходит под эгидой ЮНЕСКО. В мероприятии принимают участие представители более 80 стран. Участие в форуме приняли ведущие эксперты в области фактчекинга, представители госведомств, международных организаций и СМИ

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Другие новости
  • Региональные власти
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar