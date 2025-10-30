Выпускники Мастерской новых медиа стали вице-губернаторами в двух регионах РФ

Два выпускника программы Мастерская новых медиа, созданной АНО «Диалог» и Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», заняли должности заместителей губернаторов. Виктория Лукашова стала вице-губернатором Курской области, а Александр Руденко — в Краснодарском крае.

В России сформировалась эффективная система подготовки кадров для разных отраслей.

«Участники программ Президентской платформы, доступных для всех жителей страны, регулярно занимают позиции в бизнесе и государственных организациях», — сообщили в пресс-службе новых медиа.

Александр Руденко прошёл путь от репортёра ГТРК «Кубань» до генерального директора крупнейшего медиахолдинга региона — «Кубань 24». В прошлом году он подал заявку на участие в первой российской программе для руководителей СМИ — Высшей школе новых медиа. Спустя полгода после завершения обучения, 28 октября, Руденко назначили вице-губернатором Кубани по социальным вопросам. Он будет отвечать за здравоохранение, образование, культуру и социальную политику региона.

Виктория Лукашова. Фото © Предоставлено Life.ru

Виктория Лукашова свыше 20 лет работала в журналистике, включая федеральные каналы, и создавала собственные проекты в блогосфере. В 2021 году она первой прошла обучение на программе «Мастерская новых медиа». После этого Лукашова разработала совместные информационные кампании с сообществом Мастерской.