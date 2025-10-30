Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 19:33

Все внутренние органы пермской пенсионерки сместились в грудную клетку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peter Porrini

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peter Porrini

В Сеченовском университете успешно провели уникальную операцию 77-летней жительнице Пермского края, у которой все органы брюшной полости сместились в грудную клетку из-за возрастных изменений. Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», женщина обратилась с жалобами на одышку, предполагая проблемы с сердцем, однако компьютерная томография выявила необычную анатомическую аномалию.

Хирурги выполнили коррекцию с помощью робота-ассистента, вернув органы в правильное положение всего через четыре прокола. По словам медиков, весь процесс пищеварения у пациентки фактически происходил в грудной клетке, что и вызывало серьёзные проблемы с дыханием.

После успешного вмешательства пенсионерка чувствует себя значительно лучше и уже планирует вернуться к привычной жизни.

В Москве хирург забыл «зашить» кишку онкобольному во время операции — он умер
В Москве хирург забыл «зашить» кишку онкобольному во время операции — он умер

Ранее в Подмосковье врачи смогли спасти палец мужчины, который начал гнить после травмы во время сборки мебели. Мужчина обратился в Красногорскую городскую больницу с воспалением указательного пальца левой руки, когда самолечение перестало давать эффект.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Общество
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar