Все внутренние органы пермской пенсионерки сместились в грудную клетку

В Сеченовском университете успешно провели уникальную операцию 77-летней жительнице Пермского края, у которой все органы брюшной полости сместились в грудную клетку из-за возрастных изменений. Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», женщина обратилась с жалобами на одышку, предполагая проблемы с сердцем, однако компьютерная томография выявила необычную анатомическую аномалию.

Хирурги выполнили коррекцию с помощью робота-ассистента, вернув органы в правильное положение всего через четыре прокола. По словам медиков, весь процесс пищеварения у пациентки фактически происходил в грудной клетке, что и вызывало серьёзные проблемы с дыханием.

После успешного вмешательства пенсионерка чувствует себя значительно лучше и уже планирует вернуться к привычной жизни.

