Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 22:32

Россиянки забыли про «бантики» и начали делать себе «заячьи губки»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mix and Match Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mix and Match Studio

В социальных сетях набирает популярность новая методика коррекции губ, получившая название «заячьи губки». Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, техника предполагает создание выраженного объёма с акцентом на верхнюю губу, что формирует особый контур.

Методика пришла на смену популярному ранее эффекту «бантика».

Актриса Вера Сотникова в ужасе от «комков» после лифтинга, косметолог показала фото до и после
Актриса Вера Сотникова в ужасе от «комков» после лифтинга, косметолог показала фото до и после

Ранее сообщалось, что бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, Алиса Казьмина, завершила финальный этап реконструкции носа после тяжёлого заболевания, которое привело к его частичной утрате. Операция стала заключительной в длительном восстановлении, а внимание к мелким деталям помогает придать результату естественность и индивидуальность.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar