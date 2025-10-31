Россиянки забыли про «бантики» и начали делать себе «заячьи губки»

В социальных сетях набирает популярность новая методика коррекции губ, получившая название «заячьи губки». Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, техника предполагает создание выраженного объёма с акцентом на верхнюю губу, что формирует особый контур.

Методика пришла на смену популярному ранее эффекту «бантика».

Ранее сообщалось, что бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, Алиса Казьмина, завершила финальный этап реконструкции носа после тяжёлого заболевания, которое привело к его частичной утрате. Операция стала заключительной в длительном восстановлении, а внимание к мелким деталям помогает придать результату естественность и индивидуальность.