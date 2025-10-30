В Британии нашли мумию кота-стража, который охранял короля от злых духов

В старинном аббатстве Уолтем в английском графстве Эссекс обнаружили мумию кота, который, как полагают, был стражем могилы последнего англосаксонского короля Гарольда Годвинсона, павшего в битве при Гастингсе. Об этом сообщило издание Daily Star.

По версии историков, животное замуровали в стену храма, чтобы защитить монарха от злых духов. Управляющий музеем Эппинг-Форест Иэн Чаннелл признался, что был потрясён, открыв коробку с находкой: «Не ожидал увидеть мумию кота – зрелище жутковатое».

Артефакт нашли ещё в 1970-х годах во время реставрации аббатства, но затем он затерялся в архивных коллекциях. Недавно его случайно обнаружили при инвентаризации, и теперь мумия выставлена в музее округа Эппинг-Форест. Церковь, где нашли кота, была известна как место паломничества и чудесных исцелений, а сам Гарольд, по легенде, когда-то восстановил её после того, как пережил чудесное выздоровление.

Ранее Life.ru писал, что в Британии растёт мода на мрачные артефакты: в одном из магазинов Лондона выставили на продажу кошельки из человеческой кожи и ожерелья из зубов. В «лавке ужасов», как магазинчик прозвали журналисты, есть всё от заспиртованных близнецов до мумий и черепов. Сам владелец утверждает, что все эти экспонаты достали при расчистке кладбищ.