Слуцкий назвал осенним обострением идею КПРФ сделать 7 ноября выходным днём

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал законопроект фракции КПРФ, предлагающий сделать 7 ноября выходным днём в честь Октябрьской революции. Парламентарий назвал эту дату не праздником, а «общенациональной трагедией».

Инициатива поступила в Госдуму в четверг от депутатов-коммунистов во главе с Геннадием Зюгановым. Однако Слуцкий в своём Telegram-канале жёстко осудил это предложение, заявив, что у КПРФ «осеннее обострение». Он отметил, что «октябрьский переворот» — это День памяти жертв политических репрессий, и совместить его с идеей праздника недопустимо.

«Не будет такого праздника в России! Для ЛДПР 7 ноября — ещё один день памяти и скорби. День общенациональной трагедии. Помним и склоняем головы», — подчеркнул политик.

По его словам, в ноябре 1917 года Россию «предали и растерзали». Слуцкий также задался риторическим вопросом, что именно предлагают отмечать коммунисты: «Развал великой страны? Красный террор? Гражданскую войну?» — перечислил он.