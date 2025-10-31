Россия и США
30 октября, 22:47

Жители Мытищ устроили романтическую атмосферу на фоне отключения света

Обложка © Freepik / drobotdean

Жители Мытищ, которые остались без электричества из-за аварии, вынужденно устроили себе романтическую атмосферу. Как сообщает SHOT, люди греют напитки на свечах и готовят еду на газовых горелках, а для зарядки телефонов используют автомобили.

Жители Мытищ показали, как справляются без электричества. Видео © Telegram / SHOT

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подтвердила, что в 15 многоквартирных домах произошло аварийное отключение электроснабжения из-за обрыва кабеля. Постепенно в некоторых домах начало появляться водоснабжение, а подключённые генераторы обеспечивают электроэнергией часть квартир.

По словам одного из жильцов, это уже третье отключение за последние сутки, причём из-за скачков напряжения у многих сгорела бытовая техника. Особую опасность представляет ситуация с лифтами — несколько человек остаются заблокированными в кабинах.

