Модная у зумеров «картофельная» кровать превратит вашу спину в руины — ортопед объяснил, почему

В Сети завирусился новый тренд зумеров под названием «картофельная» кровать, который превращает спальное место в скомканную лежанку. Для этого берут простыню на резинке, плотно набивают мягкими предметами вроде подушек, пледов или мягких игрушек. Молодёжь утверждает, что спать в такой кровати лучше, чем в обычной. Но новая мода может нанести серьёзный урон позвоночнику. Об основных рисках рассказал Life.ru врач – травматолог-ортопед клиники «Будь здоров» на Сретенке, врач высшей категории Виталий Скакун.

Так выглядит «картофельная» кровать зумеров. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ottovg1

Неправильная позиция таза и поясницы

«Растянувшись», многие теряют физиологический лордоз поясницы, поясничный отдел «уплощается». Это увеличивает нагрузку на межпозвонковые диски и фасеточные суставы.

Длительная статическая нагрузка

Долгое пребывание в такой кровати приводит к расслаблению мышц-стабилизаторов, опора на связочный аппарат уменьшается — риск обострения хронических болей и перераспределения нагрузки. Виталий Скакун Врач – травматолог-ортопед клиники «Будь здоров» на Сретенке, врач высшей категории

Неподдержанная шея

Голова может лежать под неудобным углом (смартфон в руках), что даёт хроническое натяжение шеи и «утренние» боли, головные боли от перегрузки шейного отдела.

Риск для людей с предшествующими проблемами

Если у человека есть проблемы с позвоночником: грыжа диска, нестабильность, остеохондроз или недавно была операция — такие позы могут спровоцировать обострение.

Иллюзия «восстановления»

Некоторые думают, что «лежу — значит, лечусь». Неверно: восстановление требует контроля осанки, укрепления мышц и правильной разгрузки, а не лежания в странной позе по 3 часа.

Кому особенно не стоит поддаваться тренду

люди с хронической болью в спине или шее;

после недавних операций на позвоночнике;

с острыми неврологическими симптомами (онемение, слабость в ногах/руках).

Что делать вместо лежания в «картошке»

короткие периоды отдыха в ней — да, но не больше 10–15 минут и с поддержкой: подушка под поясницу, шея в нейтральном положении;

включать простые упражнения для активации корпуса (раз в 30–60 минут встать, походить, сделать наклоны/скручивания по показаниям);

если нравится эстетика — используйте позу «с опорой»: валик под поясницу, колени согнуты, голова на удобной подушке;

при боли — не экспериментируйте, обратитесь к специалисту.

Ранее ортопед предупредил женщин о коварной расплате за ношение каблуков. Специалист предупредил, что классический эталон красоты приводит к неестественному изменению осанки: таз наклоняется вперёд, возникает характерный изгиб в пояснице, что увеличивает нагрузку на поясницу и провоцирует развитие остеохондроза, грыж и протрузий.