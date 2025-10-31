Модная у зумеров «картофельная» кровать превратит вашу спину в руины — ортопед объяснил, почему
Ортопед назвал пять причин никогда не спать в «картофельной» кровати
Обложка © Freepik / wirestock
В Сети завирусился новый тренд зумеров под названием «картофельная» кровать, который превращает спальное место в скомканную лежанку. Для этого берут простыню на резинке, плотно набивают мягкими предметами вроде подушек, пледов или мягких игрушек. Молодёжь утверждает, что спать в такой кровати лучше, чем в обычной. Но новая мода может нанести серьёзный урон позвоночнику. Об основных рисках рассказал Life.ru врач – травматолог-ортопед клиники «Будь здоров» на Сретенке, врач высшей категории Виталий Скакун.
Так выглядит «картофельная» кровать зумеров. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ottovg1
Неправильная позиция таза и поясницы
«Растянувшись», многие теряют физиологический лордоз поясницы, поясничный отдел «уплощается». Это увеличивает нагрузку на межпозвонковые диски и фасеточные суставы.
Длительная статическая нагрузка
Долгое пребывание в такой кровати приводит к расслаблению мышц-стабилизаторов, опора на связочный аппарат уменьшается — риск обострения хронических болей и перераспределения нагрузки.
Неподдержанная шея
Голова может лежать под неудобным углом (смартфон в руках), что даёт хроническое натяжение шеи и «утренние» боли, головные боли от перегрузки шейного отдела.
Риск для людей с предшествующими проблемами
Если у человека есть проблемы с позвоночником: грыжа диска, нестабильность, остеохондроз или недавно была операция — такие позы могут спровоцировать обострение.
Иллюзия «восстановления»
Некоторые думают, что «лежу — значит, лечусь». Неверно: восстановление требует контроля осанки, укрепления мышц и правильной разгрузки, а не лежания в странной позе по 3 часа.
Кому особенно не стоит поддаваться тренду
- люди с хронической болью в спине или шее;
- после недавних операций на позвоночнике;
- с острыми неврологическими симптомами (онемение, слабость в ногах/руках).
Что делать вместо лежания в «картошке»
- короткие периоды отдыха в ней — да, но не больше 10–15 минут и с поддержкой: подушка под поясницу, шея в нейтральном положении;
- включать простые упражнения для активации корпуса (раз в 30–60 минут встать, походить, сделать наклоны/скручивания по показаниям);
- если нравится эстетика — используйте позу «с опорой»: валик под поясницу, колени согнуты, голова на удобной подушке;
- при боли — не экспериментируйте, обратитесь к специалисту.
Ранее ортопед предупредил женщин о коварной расплате за ношение каблуков. Специалист предупредил, что классический эталон красоты приводит к неестественному изменению осанки: таз наклоняется вперёд, возникает характерный изгиб в пояснице, что увеличивает нагрузку на поясницу и провоцирует развитие остеохондроза, грыж и протрузий.
Главные разборы и экспертные взгляды на события — в разделе «Комментарии» на Life.ru.