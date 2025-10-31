Названа дата похорон заслуженного артиста Анатолия Меньщикова

Похороны заслуженного артиста России, актёра Театра Вахтангова Анатолия Меньщикова состоятся 3 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил директор театра Кирилл Крок.

Анатолий Меньщиков ушёл из жизни 30 октября на 76-м году после продолжительной болезни. Церемония прощания пройдёт в Большом фойе театра с 10:00 до 12:00. После этого актёра похоронят на Троекуровском кладбище.

Меньщиков посвятил сцене больше полувека. Его творческий путь начался ещё в Театре на Таганке, где он впервые вышел на подмостки в спектакле «Тартюф». За годы работы в Театре Вахтангова актёр сыграл свыше ста ролей, работая с мэтрами – Евгением Симоновым, Петром Фоменко, Римасом Туминасом и Юрием Любимовым.

