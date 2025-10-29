Стало известно, где пройдут похороны Мухича из «Полицейского с Рублёвки»
Актёра Романа Попова, скончавшегося на 41-м году жизни, похоронят в эту субботу, 1 ноября. Где пройдёт церемония прощания с артистом, получившим популярность из-за роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», пока неизвестно. Об этом рассказала подруга Попова, продюсер Наталья Громова.
«Рому похоронят в субботу. Прощание пройдёт в Москве. Сейчас решается вопрос с местом захоронения», — цитирует Громову kp.ru.
Напомним, что Роман Попов скончался накануне на 41-м году жизни от рака мозга. Впервые онкологию у актёра диагностировали в 2018 году, но уже через год ему удалось добиться ремиссии. Однако в 2025 году болезнь вернулась в более тяжёлой форме с серьёзными осложнениями.
