Стало известно, где пройдут похороны Мухича из «Полицейского с Рублёвки»

Актёра Романа Попова, скончавшегося на 41-м году жизни, похоронят в эту субботу, 1 ноября. Где пройдёт церемония прощания с артистом, получившим популярность из-за роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», пока неизвестно. Об этом рассказала подруга Попова, продюсер Наталья Громова.