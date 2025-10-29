Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 11:12

Стало известно, где пройдут похороны Мухича из «Полицейского с Рублёвки»

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Актёра Романа Попова, скончавшегося на 41-м году жизни, похоронят в эту субботу, 1 ноября. Где пройдёт церемония прощания с артистом, получившим популярность из-за роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», пока неизвестно. Об этом рассказала подруга Попова, продюсер Наталья Громова.

«Рому похоронят в субботу. Прощание пройдёт в Москве. Сейчас решается вопрос с местом захоронения», — цитирует Громову kp.ru.

Умер актёр Роман Попов: рецидив рака мозга, подробности и биография
Умер актёр Роман Попов: рецидив рака мозга, подробности и биография

Напомним, что Роман Попов скончался накануне на 41-м году жизни от рака мозга. Впервые онкологию у актёра диагностировали в 2018 году, но уже через год ему удалось добиться ремиссии. Однако в 2025 году болезнь вернулась в более тяжёлой форме с серьёзными осложнениями.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar