Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обратил внимание, что в Киеве обеспокоились его заявлением о пытках российских военнопленных. Он прокомментировали реакцию украинских сообществ в своём Telegram-канале.

«На Незалежной сильно возбудились по моим заявлениям об их издевательствах над российскими военнопленными. Потому что правда», — отметил он.

Мирошник указал на критику его высказываний в Киеве. Он также добавил, что на Украине «стесняются иностранных правозащитников».

Ранее дипломат сообщал, что на Украине российских военных пытают на электрических стульях. По его словам, украинская сторона ставит над пленными эксперименты, включая псевдомедицинские. Военные утверждают, что страна наполнена тайными тюрьмами, куда бросают пленных бойцов из России. Обычно эти помещения напоминают подвалы, где «заключённым устраивают ад».