Трамп назвал Байдена преступником и уродом

Действующий американский президент Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на своего предшественника Джо Байдена в социальной сети. В своём посте республиканец не только назвал экс-лидера «крупным подлецом и неудачником», но и заявил, что «обожает смотреть, как тот корчится от боли».

Поводом для такой реакции стало известие о расследовании, начатом против Трампа во время пребывания Байдена у власти, которое нынешний президент считает безосновательным. Американский президент прямо назвал бывшего главу государства «преступником», который «должен сидеть в тюрьме», и охарактеризовал его как «урода, как внутри, так и снаружи».

Ранее Трамп рассказал, почему Байден развязывал войны. По его словам, его предшественник влезал в конфликты из-за собственной глупости. Глава США также заявил, что украинский конфликт не начался бы при нём, возложив вину за него на Байдена.