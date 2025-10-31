Россия и США
30 октября, 22:57

Трамп назвал Байдена преступником и уродом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker / Jonah Elkowitz

Действующий американский президент Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на своего предшественника Джо Байдена в социальной сети. В своём посте республиканец не только назвал экс-лидера «крупным подлецом и неудачником», но и заявил, что «обожает смотреть, как тот корчится от боли».

Поводом для такой реакции стало известие о расследовании, начатом против Трампа во время пребывания Байдена у власти, которое нынешний президент считает безосновательным. Американский президент прямо назвал бывшего главу государства «преступником», который «должен сидеть в тюрьме», и охарактеризовал его как «урода, как внутри, так и снаружи».

Ранее Трамп рассказал, почему Байден развязывал войны. По его словам, его предшественник влезал в конфликты из-за собственной глупости. Глава США также заявил, что украинский конфликт не начался бы при нём, возложив вину за него на Байдена.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
