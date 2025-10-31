Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 23:36

Число жертв в суданском Эль-Фашере превысило 2200 человек

Обложка © ТАСС / AP / Muhnnad Adam

Обложка © ТАСС / AP / Muhnnad Adam

Число погибших в суданском Эль-Фашере достигло 2227 человек после перехода города под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования 26 октября. Как РИА «Новости» сообщил представитель регионального правительства Агад бен Кони, среди жертв — дети, женщины и старики. Более 393 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома за последние четыре дня.

Особое беспокойство вызывают сообщения о расстрелах боевиками мирных жителей в Саудовском госпитале, центрах временного размещения беженцев и мечетях, где люди пытались укрыться от обстрелов. Лишь около 30 тысяч беженцев смогли добраться до относительно безопасных лагерей в Корме и Тавиле, тогда как судьба остальных неизвестна.

Бен Кони допускает, что многие из беженцев могли стать жертвами расправ или были взяты в заложники с целью выкупа. Ситуация в регионе продолжает оставаться критической.

В Судане оползень стёр с лица земли целую деревню, выжил только один человек
В Судане оползень стёр с лица земли целую деревню, выжил только один человек

Ранее сообщалось, что боевики суданского формирования «Силы быстрой поддержки» штурмом захватили здание родильного дома, после чего убили медицинский персонал и пациентов. Предварительные данные свидетельствуют о гибели не менее 460 человек.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Судан
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar