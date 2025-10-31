Норвежские F-35 в Польше впервые подняли по тревоге

Норвежские истребители F-35, базирующиеся в польской Познани, впервые поднялись по боевой тревоге. Поводом стала крупная ракетная атака России по объектам ВСУ на Западной Украине, сообщил журнал Forsvarets forum, издаваемый вооружёнными силами Норвегии.

Как отметил командующий группой F-35 в Познани Мортен Ханке, самолёты с начала октября находятся в постоянной боеготовности «для защиты польского воздушного пространства».

«В ночь на четверг два истребителя F-35 впервые встали на крыло после масштабного ракетного удара России по западным регионам Украины», – рассказал он.

При этом Ханке подчеркнул, что во время вылета огонь по целям не открывался. По его словам, речь шла о выполнении боевого дежурства «в условиях реальной угрозы». Военные действовали по инструкции, «обеспечивая безопасность союзников и демонстрируя готовность НАТО к немедленному реагированию».

Ранее Life.ru писал, что США решили ускорить поставку ракет для японских истребителей F-35. Дональд Трамп, выступая на авианосце «Джордж Вашингтон», подчеркнул, что новая партия вооружения «прибудет раньше срока» и назвал эти ракеты «лучшими в мире».