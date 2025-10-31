Юрист предупредил россиян о новой схеме обмана с «13-й зарплатой»

Перед Новым годом, когда все ждут премий и «тринадцатых» зарплат, активизировались мошенники. Они рассылают фейковые сообщения и письма о якобы положенной выплате, под этим предлогом выманивая у граждан личные данные или деньги, предупредил юрист Иван Курбаков.

По словам специалиста, аферисты особенно рассчитывают на доверчивость и праздничное настроение людей.

«Существуют мошеннические схемы, связанные с 13-й зарплатой и премиями в преддверии Нового года. Основная проблема заключается в том, что перед праздниками граждане становятся менее внимательными к своим сбережениям», – объяснил он.

Юрист подчеркнул, что чаще всего злоумышленники требуют оплату «налогов» или «комиссий», а также используют фишинговые сайты и поддельные письма якобы от банков и госорганов.

«Мошенники нередко звонят или пишут от имени работодателя или бухгалтерии, обещая премию. Но в итоге человек теряет не получает, а отдаёт – деньги и персональные данные», – добавил Курбаков в беседе с РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что в МВД заметили новую волну интернет-мошенничества. Преступники всё чаще создают поддельные аккаунты начальников и даже используют дипфейки, чтобы выманить деньги у подчинённых. По словам силовиков, обманщики всё чаще играют на доверии людей и представляются представителями власти, банков или учебных заведений.