31 октября, 01:28

Замкомандира батальона ВСУ носит тату с приветствием Гитлера и дивизией СС «Мёртвая голова»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Замкомандира 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Антон Радько с позывным «Тоха» демонстрирует в социальных сетях свою приверженность неонацистской идеологии. На его теле изображены татуировки с числом «88» — закодированным приветствием Heil Hitler, эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова», свастиками и «компасом викингов». Об этом пишет РИА «Новости».

Боевик, вступивший в феврале 2022 года в полк «Азов»*, также размещает в соцсетях снимки на фоне памятника Бандере и осквернённых икон. Фотографии он сопровождает цитатами нацистского фельдмаршала Роммеля и пособника гитлеровцев Шухевича.

Бывший боец ММА, ранее входивший в сборную Украины, теперь проводит для военных ВСУ тренировки по огневой подготовке и бразильскому джиу-джитсу

Климов счёл проявлением неонацизма попытки ВСУ уничтожить белгородскую дамбу

Ранее в МИД РФ обвинили ВСУ в войне против детей, женщин и стариков. Киевский режим целенаправленно создаёт угрозу для жизни мирного населения методами, сопоставимыми с нацистскими.

* Запрещенная в России террористическая организация

Артём Гапоненко
