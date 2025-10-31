Замкомандира 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Антон Радько с позывным «Тоха» демонстрирует в социальных сетях свою приверженность неонацистской идеологии. На его теле изображены татуировки с числом «88» — закодированным приветствием Heil Hitler, эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова», свастиками и «компасом викингов». Об этом пишет РИА «Новости».

Боевик, вступивший в феврале 2022 года в полк «Азов»*, также размещает в соцсетях снимки на фоне памятника Бандере и осквернённых икон. Фотографии он сопровождает цитатами нацистского фельдмаршала Роммеля и пособника гитлеровцев Шухевича.

Бывший боец ММА, ранее входивший в сборную Украины, теперь проводит для военных ВСУ тренировки по огневой подготовке и бразильскому джиу-джитсу

Ранее в МИД РФ обвинили ВСУ в войне против детей, женщин и стариков. Киевский режим целенаправленно создаёт угрозу для жизни мирного населения методами, сопоставимыми с нацистскими.

