Попытки украинских военных уничтожить дамбу в Белгородской области представляют собой акт неонацизма. Такое заявление в беседе с Life.ru сделал член российского Совета по внешней оборонной политике Андрей Климов.

Мы же боремся с неонацизмом и русофобией, что практически сегодня одно и то же. Это именно не фашизм даже, а конкретно проявление неонацизма. Поэтому мы с ними боремся, между прочим, мы ведём специальную военную операцию, чтобы всё-таки освободить территорию соседней страны от всех этих мерзких проявлений тяжёлого прошлого XX века. Андрей Климов Член российского Совета по внешней оборонной политике

Климов предупредил, что за подобные преступления должно последовать лишь одно наказание — жёсткие и выборочные ответы и рекомендовал не шутить с такими серьёзными вещами. Он обратил внимание на другой немаловажный вопрос — а именно формирование серьёзной общественной реакции среди государств мирового большинства и недружественных стран. К сожалению, в полной мере пока не удаётся выполнить данную задачу. Тем не менее подобные случаи не должны оставаться незамеченными для международных общественников.

«И вот это как раз задача гражданского общества, политических партий, наших ответственных партнёров. Понимаете, каждый день мы должны доносить эту информацию до тех, кто нам доступен. Таких много в мире. Чтобы это всё было не нашей проблемой, а чтобы это становилось проблемой человечества», — подчеркнул он.

В качестве успешного примера подобной деятельности Климов привёл ситуацию с Палестиной, которая хоть и не была признана государством, но поднимает волнения по всему миру, привлекая глобальное внимание к своим проблемам. У России возможностей ничуть не меньше, но пока всего потенциала для проведения аналогичной работы использовано не было, чему ещё предстоит научиться.

«Так что тут важных три момента. Первый, нацисты и неонацисты — это однокоренные вещи, и удивляться этому не надо. С этим надо просто бороться, а не удивляться. Второе, могут ли они технически это исполнить [уничтожение дамбы]?» — отметил эксперт.

Отвечая на последний вопрос, Климов признал, что ВСУ могут это совершить, поскольку им поставляют оружие и боеприпасы более полусотни государств, которые разделяют ответственность за эти преступления. В заключительном тезисе Климов настаивал на необходимости последовательного усиления работы по продвижению российской позиции с использованием всех доступных международных площадок и механизмов.

Напомним, что на днях ВСУ ударили по плотине Белгородского водохранилища. Известно, что для этих целей ВСУ использовали три ракеты GMLRS производства США. Власти опасаются, что разрушение может вызвать подтопление. В настоящее время обстановка в Шебекинском округе остаётся стабильной, однако вода затопила огороды и часть людей были вынуждены покинуть дома. 16 человек разместили в ПВР.