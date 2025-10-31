Финразведка объяснила усиление валютного контроля ЦБ за нерезидентами

Банк России разработал изменения в валютном контроле для учёта транзакций с участием нерезидентов. Как сообщили в Росфинмониторинге, контроль усилии для борьбы с отмыванием преступных доходов через зарубежные компании и операции с векселями и драгоценными металлами

В рамках обновления ЦБ ввёдет систему кодирования операций нерезидентов в иностранной валюте. Кодирование коснётся расчетов с векселями, драгоценными металлами и цифровыми активами. Это позволит регулятору отслеживать финансовые потоки, которые ранее оставались недостаточно прозрачными.

«Понимание рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма является фундаментом эффективной системы противодействия данным негативным явлениям», — приводит комментарий Росфинмониторинга РБК.

Изменения не предполагают новых ограничений для резидентов и нерезидентов, уточнили в Банке России. Замечания к проекту принимают до 3 ноября.

