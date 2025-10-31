Голливудского продюсера Пирса приговорили к 146 годам тюрьмы за изнасилования

В США вынесли приговоро 43-летнему голливудскому продюсеру Дэвиду Пирсу. Окружной суд Лос‑Анджелеса назначил ему наказание в виде 146 годам тюремного заключения без возможности условно-досрочного освобождения, о чём сообщил телеканал ABC 7.

В основу обвинительного вердикта легли доказательства, связывающие Пирса с гибелью двух молодых женщин — 24-летней модели Кристи Джайлз и 26-летней Хильды Марселы Кабралес-Арсолы, которые скончались в результате передозировки наркотиками.

По данным следствия, всё произошло 13 ноября 2021 года после вечеринки куда продюсер пригласил обеих жертв. Именно там он предложил им наркотики. Примерно через 11часов Пирс доставил уже безжизненное тело Джайлз в больницу, а через полтора часа вернулся с Кабралес-Арсолой, которую врачам удалось ненадолго реанимировать, однако спустя 11 дней она также умерла.

Судебное разбирательство выявило шокирующие подробности: генетический материал обвиняемого обнаружили под ногтями обеих погибших. Более того, в ходе процесса стало известно, что, начиная с 2005 года, Пирс изнасиловал семь женщин, предварительно дав им наркотики.

Сам обвиняемый, находившийся под стражей с декабря 2021 года, свою вину отрицал. Его адвокат Джефф Уолл отметил, что вердикт не стал неожиданностью, учитывая, по его словам, огромный массив компрометирующих доказательств.

В конечном итоге суд назначил максимальное наказание — 25 лет лишения свободы за каждое убийство, к которым добавились значительные сроки за многочисленные эпизоды сексуального насилия.

