В Домодедово задержали россиянку, объявленную в международный розыск

В аэропорту Домодедово задержали россиянку Алпият Абдулмуталибову. Ранее суд заочно арестовал её в России и объявил в международный розыск по обвинению в участии в террористической организации.

Согласно материалам суда, Абдулмуталиева обвиняется в содействии террористической деятельности и участии в ней. Задержанную поместили в изолятор аэропорта.

Позже её должны перевести в СИЗО в Дагестане, где продолжается расследование, сообщает со ссылкой на материалы суда РИА «Новости».

Ранее жительницу Тюменской области обвинили в финансировании терроризма на 1 млн рублей. С апреля 2021 по март 2024 года она переводила деньги структуре, «деятельность которой направлена на подрыв государственных институтов и дестабилизацию органов госвласти».