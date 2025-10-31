Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 03:18

В Домодедово задержали россиянку, объявленную в международный розыск

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Домодедово задержали россиянку Алпият Абдулмуталибову. Ранее суд заочно арестовал её в России и объявил в международный розыск по обвинению в участии в террористической организации.

Согласно материалам суда, Абдулмуталиева обвиняется в содействии террористической деятельности и участии в ней. Задержанную поместили в изолятор аэропорта.

Позже её должны перевести в СИЗО в Дагестане, где продолжается расследование, сообщает со ссылкой на материалы суда РИА «Новости».

Взорвавшего автомобиль с полковником в Москве завербовали в игре Mobile Legends
Взорвавшего автомобиль с полковником в Москве завербовали в игре Mobile Legends

Ранее жительницу Тюменской области обвинили в финансировании терроризма на 1 млн рублей. С апреля 2021 по март 2024 года она переводила деньги структуре, «деятельность которой направлена на подрыв государственных институтов и дестабилизацию органов госвласти».

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Терроризм
  • Криминал
  • Москва
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar