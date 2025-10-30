Взорвавшего автомобиль с полковником в Москве завербовали в игре Mobile Legends
Вербовка бывшего аналитика банка данных «ТВС Узбекистан» Евгения Серебрякова* произошла в онлайн-игре Mobile Legends: Bang Bang. Согласно судебным документам, доступным ТАСС, он входил в организованную группу, подорвавшую автомобиль с полковником на севере Москвы.
«Организаторы преступной группы искали тех, кто негативно относится к политике и гражданам РФ и готов за денежное вознаграждение подготовить и совершить акты терроризма. В онлайн-игре Mobile Legends: Bang Bang организаторы преступной группы познакомились с Серебряковым* и вовлекли для совершения террористических актов. В дальнейшем общение шло через приватный мессенджер WireMin», — говорится в документе.
Следствие считает, что два неустановленных координатора завербовали Серебрякова* в онлайн-игре, предложив вступить в террористическую группу. Его мотивацией стали радикальные взгляды против СВО и поддержка насилия. За совершение преступлений ему пообещали переезд на Украину и украинское гражданство. В группе, по данным следствия, были и другие фигуранты.
Целью координаторов было насильственное прекращение СВО, а своими жертвами они избрали сотрудников Следственного комитета и Генштаба ВС РФ. Серебряков* получил задание организовать теракт против старшего следователя, занимавшегося военными преступлениями, и полковника с семьёй. В его обязанности входило выследить жертв, установить их адреса, собрать самодельную бомбу, а затем установить её и подорвать.
В июле 2024 года Серебряков* разместил взрывное устройство под автомобиль потерпевшего на Синявинской улице в Москве и скрылся. После этого его сообщник дистанционно привёл бомбу в действие.
В результате террористического акта тяжкие телесные повреждения получил военнослужащий, которому была ампутирована правая стопа и часть левой. Здоровью его супруги был причинён средний вред. Также в результате инцидента был причинён материальный ущерб на сумму 5 млн рублей.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.