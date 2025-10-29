15 лет колонии получил лидер рок-группы «Пасека» за убийство мужчины в Москве

Московский суд вынес приговор лидеру рок-группы «Пасека» Роману Медвёдкину, назначив ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Медвёдкин признан виновным в нападении с ножом на руководителя АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его знакомого, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.