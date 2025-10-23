Жительницу Тюменской области обвинили в финансировании терроризма на 1 млн

В Тюменской области задержана местная жительница за перевод более 1 млн рублей террористической организации. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

С апреля 2021 по март 2024 года обвиняемая переводила деньги структуре, «деятельность которой направлена на подрыв государственных институтов и дестабилизацию органов госвласти». Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тюменской области. Общая сумма переведённых средств превысила 1 млн рублей.

Обвиняемая задержана и по решению суда арестована. Ведется следствие.

А ранее в Крыму накрыли женскую ячейку международной террористической организации. Задержанные распространяли среди местных мусульман радикальную идеологию, основанную на доктрине создания «всемирного халифата». Момент задержания попал на видео.