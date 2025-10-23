Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 08:05

Жительницу Тюменской области обвинили в финансировании терроризма на 1 млн

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Тюменской области задержана местная жительница за перевод более 1 млн рублей террористической организации. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

С апреля 2021 по март 2024 года обвиняемая переводила деньги структуре, «деятельность которой направлена на подрыв государственных институтов и дестабилизацию органов госвласти». Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тюменской области. Общая сумма переведённых средств превысила 1 млн рублей.

Обвиняемая задержана и по решению суда арестована. Ведется следствие.

ФСБ задержала в Карелии украинского диверсанта, готовившего теракт
ФСБ задержала в Карелии украинского диверсанта, готовившего теракт

А ранее в Крыму накрыли женскую ячейку международной террористической организации. Задержанные распространяли среди местных мусульман радикальную идеологию, основанную на доктрине создания «всемирного халифата». Момент задержания попал на видео.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar