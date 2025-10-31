Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подверг резкой критике позицию Украины, проголосовавшей в Генеральной Ассамблее ООН против резолюции о снятии эмбарго с Кубы. Своё мнение российский дипломат выразил в публикации в социальной сети Х.

Полянский напомнил, что таким образом Украина отплатила Кубе, которая в 1986 году, в трудный для Украины момент, проявила заботу о детях Чернобыля. По словам дипломата, кубинское государство тогда отдало Украине «последнюю рубашку», и нынешнее голосование является проявлением крайней неблагодарности.

Подавляющее большинство государств-членов ООН в очередной раз высказалось за прекращение длительного торгово-экономического противостояния. Генеральная Ассамблея организации приняла резолюцию «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введённой США против Кубы», за которую отдали голоса 165 стран. Против проголосовали семь стран.

Ранее глава Министерства иностранных дел Незалежной Андрей Сибига заявил, что Украина приняла решение о закрытии своего посольства в Гаване и снижении уровня дипломатических отношений с Кубой. Министр пояснил, что данное решение стало следствием сложившихся международных отношений.