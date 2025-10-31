В Госдуме предложил ввести «рыбный четверг» со скидкой 50% в магазинах

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с инициативой ввести в магазинах «рыбный четверг» со скидкой на рыбу в 50%. Это предложение стало реакцией на заявление президента Владимира Путина о том, что потребление рыбы в России ниже медицинской нормы.

Миронов отметил, что рост цен привел к тому, что даже минтай превратился в «деликатес». По его мнению, «рыбный четверг» выгоден всем: население получает доступный продукт, а поставщики и торговля — рост продаж. Политик подчеркнул, что, пока прорабатываются системные меры по регулированию рынка, такие как логистика и экспорт, нужны конкретные шаги для немедленного результата.