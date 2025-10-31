Экс-футболист сборной России Павел Погребняк задолжал налоговой почти 22 млн

Федеральная налоговая служба выставила Павлу Погребняку задолженность почти на 22 млн рублей. Об этом сообщает SHOT. По данным издания, если сумма не будет погашена в ближайшее время, экс-футболисту могут заблокировать банковские счета и ограничить выезд за границу.

Известно, что Погребняк владеет 10% компании «Облсклад», которая занимается складированием и хранением товаров. По информации SHOT, чистая прибыль фирмы за период с 2020 по 2024 год составила около 239 млн рублей, а всего у компании девять совладельцев.

